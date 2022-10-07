ميدفيديف: الغرب يعتزم متابعة الحرب ضد روسيا

وكتب ميدفيديف على قناته الرسمية في “تلغرام”: “الغرب يعتزم الذهاب ضد روسيا حتى النهاية. لإدخال قيود جديدة لا معنى لها ضدها، على أمل، كما هو الحال في جميع السنوات الأخيرة، تقويض الاقتصاد الروسي قدر الإمكان”.

وأشار ميدفيديف إلى أن العقوبات الغربية تسببت بتقطع طرق التجارة الدولية وأنه “من دون التجارة الدولية العادية، سيشعر (المواطنون) بالفوضى والفقر في مختلف أنحاء الكوكب. ومع ذلك، لا جدوى من مناشدة حكمة أعدائنا في الغرب”، مضيفا أنه لا حاجة إلى ذلك “يجب إجبار الأعداء على التسول طلبا للرحمة في معركة اقتصادية ضائعة. وإكماله مع استسلامهم الكامل وغير المشروط”.