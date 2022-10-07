كوريا الجنوبية: مقاتلات شمالية حلقت وأطلقت النار بالقرب من الحدود

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن 12 مقاتلة تابعة للشمال، حلقت في تشكيلات جوية وأجرت تدريبات على إطلاق النار، فيما يبدو أنه احتجاج على المناورات العسكرية بين واشنطن وسيئول.

المجموعة تكونت من 8 مقاتلات و4 قاذفات قنابل، وطارت في تشكيلات شمال الحدود الجوية بين الكوريتين ظهر الخميس، ويُعتقد أنها أجرت تدريبات على إطلاق النار، وفقا لهيئة الأركان الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية، إنها أرسلت نحو 30 طائرة مقاتلة على الفور إلى المنطقة، في رد “ساحق” على التدريبات الشمالية، حسبما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الجنوبية.

جيش كوريا الجنوبية يعتذر عن فشل إطلاق صاروخ باليستي تسبب في ذعر للسكان

وذكرت أنها “أرسلت طائراتها إلى المنطقة في الوقت الذي تحركت فيه المقاتلات الكورية الشمالية جنوب خط الاستطلاع الخاص، الذي رسمته سيول شمال الحدود بين الكوريتين لأغراض أمنية”.

جاء ذلك مع تواصل اختبارات الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية والتي حلق بعضها فوق اليابان، على مدار الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي زاد من التوترات في المنطقة وأثار ردود فعل غاضبة من كوريا الجنوبية واليابان وقوى غربية.

يوم الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية كورية جنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية.