كشف مقال نشر في مجلة “جيوبوليتيكا” عن غرق أوروبا بأزمة طاقة لا مثيل لها ولا يمكن التنبؤ بنتائجها على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

وبحسب المقال المكتوب من قبل زوران ميتر، فإن القارة العجوز “غرقت في أزمة طاقة لم يسبق لها مثيل مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الاقتصاد والمجال الاجتماعي والأمن”.

وتساءل الكاتب في مقاله المنشور في “Geopolitika”عما إذا كانت بولندا ستحل محل ألمانيا في أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن وارسو ليس لديها نفس الفرص الاقتصادية المماثلة لبرلين، لكنها تحظى بدعم واشنطن.

قال ميتر إن عقول السياسيين الأوروبيين “جفت”. وأن الاتحاد الأوروبي “يمر بأزمة طاقة حادة، لا يمكن توقع نهايتها حتى الآن، وأصعب الأوقات لا تزال على وشك الحدوث”.

وأشار الكاتب إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي تواصل القول إنها ستجد بديلًا لمصادر الطاقة الروسية، لكن استبدال الوقود من روسيا سيكون مكلفًا. وأشار أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل منهجي نحو الأزمة الحالية: “فقد انتقلت المنظمة بمبادرة منها من عقود غاز طويلة الأجل إلى الإمدادات الفورية. أدى الوضع في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلة”.

وانتقد الكاتب السياسيين الأوروبيين لتقديمهم “ضمانات” بأن الاتحاد الأوروبي سوف يعيش الشتاء من دون الغاز الروسي، بشرط تحقيق وفورات. وقال:

“مثل هذه الإجراءات قاتلة للصناعة وستسهم في هروب رأس المال من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن نقل الإنتاج الفعلي من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال الوضع.. مواتيا نسبيا”.

وأوضح ميتر أن الشتاء المقبل سيكون أكثر برودة من المعتاد في أوروبا. ووصف الحالة التي يمر بها الاتحاد بأنها “غريزة انتحارية أن يتبع الاتحاد الأوروبي سياسات وتهديدات معادية لروسيا بفرض دفعة أخرى من العقوبات”.

كما حذر المراقب من أن قرار وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية يهدد أوروبا بوقف الإمدادات. “ألمانيا في موقف صعب بالفعل: توقفت حركة المرور في التيار الشمالي بعد انفجار حديث، ولم يتم إطلاق التيار الشمالي 2 مطلقًا. عبور (الغاز) عبر أوكرانيا مهدد أيضا. في الوقت نفسه، لا يمكن للألمان الاعتماد على التيار التركي، حيث تُستخدم طاقاته بالكامل لتوصيل الغاز إلى دول جنوب شرق أوروبا وتركيا”.

إيطاليا: مشاكل خطيرة

هناك أيضًا مشاكل خطيرة في إيطاليا: “على الرغم من العقد مع الجزائر، لم تتمكن البلاد من تعويض انخفاض حجم الإمدادات من روسيا بشكل كامل، ولا يمكن الاعتماد بشكل جدي على مصادر الطاقة البديلة”.

وأشار ميتر إلى الانتقادات الأمريكية لسياسة الطاقة الأوروبية: “يلوم الأمريكيون أوروبا على المشكلات التي واجهتها عند محاولتهم التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، ولكن بناءً على أوامرهم، يتصرف السياسيون في الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، فإن التقويض الأخير للتيار الشمالي، الذي ستعاني منه ألمانيا في المقام الأول، مفيد فقط للولايات المتحدة”.

الكاتب: “ضبع أوروبا” سيقودها بدعم أمريكي

أطلق المؤلف على بولندا لقب “ضبع أوروبا”، حيث كتب: “في أحد الأيام، تقدمت هذه البلاد بمطالب من ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية. في الوقت الحالي، ترفض برلين المزاعم، لكن واشنطن جعلت “قاطرة الاتحاد الأوروبي” تتوقف وتتدحرج في الاتجاه المعاكس”.