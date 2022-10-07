بايدن: العالم يواجه خطر "حرب نووية" لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العالم يواجه تهديد حرب نووية لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن خلال حفل استقبال للجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي، ليلة الخميس، في مؤتمر صحفي: “لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على الطريق الذي تسير فيه”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الأمم المتحدة تعلق لـ”سبوتنيك” على تصريحات زيلينسكي بشأن “ضرب روسيا بالنووي”

وفي وقت سابق، الخميس، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.

وقالت زاخاروفا في منشور على “تلغرام”، إن “الغرب يشعل حربا نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي، الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحول إلى وحش قد يدمر الكوكب بيديه”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، تعليقا على مطالب زيلينسكي لحلف “الناتو” شن “ضربة وقائية” ضد روسيا الاتحادية، أن مجرد الحديث عن النزاع النووي غير مقبول .

وقال دوجاريك لوكالة “سبوتنيك” عند طلب التعليق على تصريحات زيلينسكي: “فيما يتعلق بأي تصريحات بخصوص استخدام الأسلحة النووية، أود أن أشير إلى ما قاله الأمين العام (للأمم المتحدة) سابقا بشأن هذه القضية. موقفه لم يتغير”.

وبدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه “ضربة وقائية” ضد روسيا الاتحادية.