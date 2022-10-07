أرمينيا وأذربيجان تؤكدان التزامهما الاعتراف بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما

قال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني، يوم الجمعة، إن يريفان وباكو أكدتا من جديد التزامهما بالوثائق التي اعترفتا بموجبها بالسلامة الإقليمية والسيادة لكل منهما.

يريفان – سبوتنيك . وقال مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني: “أعادت أرمينيا وأذربيجان تأكيد التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولي ألما آتا لعام 1991 [بشأن إنشاء رابطة الدول المستقلة]، اللذين اعترف الجانبان بموجبهما بالسلامة الإقليمية والسيادة لكلا الجانبين”.

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وأضاف البيان: “أكد الجانبان أن هذا سيكون بمثابة أساس للجان ترسيم الحدود وأن الاجتماع القادم للجان سيعقد في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول”.

ووفقا للبيان، وافقت أرمينيا على تشجيع بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي على طول الحدود مع أذربيجان.

وستبدأ البعثة عملها في أكتوبر لمدة أقصاها شهرين، وقال البيان إن “الغرض من البعثة سيكون تعزيز الثقة والتعاون بين اللجان من خلال تقاريرها”.