لافروف: بيان زيلينسكي يخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا تخلق مخاطر باستخدام أسلحة دمار شامل، وظهر ذلك في بيان زيلينسكي الذي دعى فيه لتوجيه ضربة وقائية على الأراضي الروسية.

تصريحات لافروف جاءت في لقاء عبر الفيديو خلال اجتماع لحزب “روسيا الموحدة”، مضيفا أن موسكو تحذر واشنطن من الدعم المتهور لكييف والتورط في الصراع.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الأمم المتحدة تعلق لـ”سبوتنيك” على تصريحات زيلينسكي بشأن “ضرب روسيا بالنووي”

وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا تخلق مخاطر مرتبطة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا يتضح من تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن “الضربة الاستباقية” لحلف شمال الأطلسي على روسيا.

وتابع لافروف، قائلا: “لا يمكننا أن نتجاهل في صمت تلك المناقشات التي تزايدت باستمرار في الآونة الأخيرة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، ولا سيما في هذا الصدد، لا يمكننا التغاضي في صمت عن الإجراءات المتهورة لنظام كييف، والتي تستهدف في التسبب في مخاطر استخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف قائلا: “بالأمس، دعا زيلينسكي أسياده الغربيين إلى توجيه ضربة نووية استباقية ضد روسيا، وبذلك قدم للعالم كله دليلا آخر على التهديدات التي تأتي من نظام كييف وتحييد العملية العسكرية الخاصة”.

وأن محاولات مساعدي زيلينسكي للادعاء بأنه يقصد شيئا آخر هي محاولات سخيفة، حيث أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي عن رغبة أوكرانيا في امتلاك أسلحة نووية.