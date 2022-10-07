بعثة مدنية أوروبية تبدأ مهامها على حدود أرمينيا وأذربيجان

وقد اندلعت الاشتباكات ليلة يوم 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، على الحدود الأرمينية – الأذربيجانية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين ببدء التصعيد.

وذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والمسيرات مستهدفا المناطق الحدودية.

من جهتها قالت باكو إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، تلاه اشتباكات. واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام، وسط وقوع ضحايا بين الجانبين.

لاحقا، أعلن رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة، بفضل جهود روسيا.