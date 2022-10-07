وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، خلال اتصال هاتفي بينهما.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ابن فرحان تلقى، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وكانت السعودية، قد وافقت الثلاثاء الماضي، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة.

وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.

ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد “الأسوأ المعقول”، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.