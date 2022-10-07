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سفير اليابان لدى لبنان يشتكي من تعرض منزله لـ"رصاص طائش"… صور

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، إن منزله في بيروت تعرض لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، وفقا له.

وكتب السفير الياباني باللغة العربية على حسابه بـ”تويتر”: “للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشينكوف”.
وأضاف: “هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل”.
ودعا السفير الياباني مطلقي النار في الهواء إلى التوقف عن هذه الظاهرة، حتى لا يتحول الأمر إلى “ضرر أو مأساة عند الآخرين”.
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ونشر الدبلوماسي الياباني، الذي يجيد اللغة العربية، 3 صور توثق الرصاصة التي أصابت مقر إقامته.
وفي مايو/أيار الماضي، قال أوكوبو إن منزله تعرض أيضا لرصاصة طائشة، أثناء الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان.

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موقع سبوتنيك الروسي

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