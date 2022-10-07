سفير اليابان لدى لبنان يشتكي من تعرض منزله لـ"رصاص طائش"… صور

قال السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، إن منزله في بيروت تعرض لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، وفقا له.

وكتب السفير الياباني باللغة العربية على حسابه بـ”تويتر”: “للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشينكوف”.

للمره الثانيه يتعرض مقر اقامتي الى رصاصه طائشة على الارجح من نوع كلاشنكوف. هذه المره ارتدت الرصاصه واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب آحد بأذى .انا حزين جدا لما يحصل. رجائي ان تكفوا عن اطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك الى ضرر او ماساة عند الاخرين. pic.twitter.com/lbY59OsqU2 — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) October 6, 2022

وأضاف: “هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل”.

ودعا السفير الياباني مطلقي النار في الهواء إلى التوقف عن هذه الظاهرة، حتى لا يتحول الأمر إلى “ضرر أو مأساة عند الآخرين”.

سفير اليابان في لبنان يشكو من انقطاع الكهرباء عن مقر إقامته

ونشر الدبلوماسي الياباني، الذي يجيد اللغة العربية، 3 صور توثق الرصاصة التي أصابت مقر إقامته.