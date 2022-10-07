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مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وافق أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لروسيا لمدة عام واحد بناء على طلب الدول الغربية، إثر نتائج التصويت التي أجريت اليوم الجمعة، في الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.
وجاء في وثيقة المجلس “يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات”.
ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتدعو الدول روسيا إلى التعاون مع المقرر خلال فترة ولايته.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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