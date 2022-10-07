الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتباحثان في اتصال هاتفي

أجرى رئيس فلسطين محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مباحثات خلال اتصال هاتفي في إطار التنسيق المتواصل بين القيادتين.

وقال موقع “دنيا الوطن” إن الرئيس عباس أطلع الأمير تميم على “آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية”.

من جانبه، شدد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية و”وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال”.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن “الموارد النفطية والغازية الفلسطينية معرضة للنهب والاستثمار من قبل الاحتلال، ليس فقط في البحر المتوسط، حيث بدأت إسرائيل بالتنقيب عن الغاز قرب المنطقة التي كانت تنقب فيها شركة “شيل” قبل 18 عاما في شواطئ غزة”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، أن “الاحتلال الإسرائيلي يستثمر الغاز المستخرج من حقل رنتيس الفلسطيني بالضفة الغربية”.