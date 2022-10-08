أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن أنا وهو لسنا كذلك

ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مازحا، على سؤال حول علاقته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد لقاء جمعهما أمس الخميس، على هامش الاجتماع الأول للمجتمع السياسي الأوروبي.

وقال أردوغان للصحفيين “زوجتي وزوجته على علاقة جيدة، لكن أنا وهو لسنا كذلك” وفقا لإذاعة مونت كارلو.

وحافظت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على علاقة ودية مع نظيرتها أمينة أردوغان، على الرغم من التوترات بين زوجيهما.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد الوفد المرافق لأمينة أردوغان أن العلاقات “جيدة” بين السيدتين.