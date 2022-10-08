استولى على محركات طائرات.. السجن 12 عاما بحق مدير عام سابق للخطوط التونسية

قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما بحق مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، بعد إدانته بالاستيلاء على محركات طائرات وبيعها لشركات أجنبية.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتغريم المتهم ذاته 19 مليون دينار (5.80 ملايين دولار)، بحسب إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية.

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 11 مليون دينار (3.36 ملايين دولار)، بحق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة.

وأدين المدير العام ومسؤول صيانة الطائرات بالخطوط التونسية “بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبب في خسائر مالية بعشرات ملايين الدنانير وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية”، بحسب المصدر ذاته.