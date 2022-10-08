المفوضية الأوروبية تقوم بالتحضير خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة لإصلاح سوق الطاقة

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية ستعد مقترحات بشأن إصلاح سوق الطاقة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 20 و 21 أكتوبر الجاري.

وصرح دراغي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء غير الرسمي لقادة دول ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في براغ: بأن “المفوضية الأوروبية ستعد اقتراحا لقمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والذي سيشمل ثلاث نقاط، خفض الأسعار، والحصول على أداة تضامن، والبدء في إصلاح سوق الكهرباء”.

وأشار دراغي على أنه يشارك مقترحات المفوضين الأوروبيين تييري بريتون وباولو جينتيلوني بشأن نهج أوروبي مشترك لمكافحة أزمة الطاقة.

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه اقترح على دول الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية منسقة لضمان أمن خطوط أنابيب الغاز تحت الماء.

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