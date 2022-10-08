اخبار العالم

وسط جماهيرها.. التونسية أنس جابر تودع بطولة الياسمين

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ودعت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا، مساء اليوم الجمعة، بطولة الياسمين بمحافظة المنستير شرقي تونس، بعد خسارتها على يد الأمريكية المغمورة كلير ليو، المصنفة 73 عالميا.

وخسرت جابر التي حصلت في يوليو/تموز الماضي على المركز الثاني في بطولة ومبدلون، على أرضها ووسط جماهيرها بمجموعتين (3-6 و4-6)، لمجموعة (6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة.
لم تظهر أنس جابر بكامل لياقتها خلال المباراة أمام الأمريكية ليو، والتي تمكنت من كسر إرسال نجمة تونس لنتتهي المجموعة الأولى بنتيجة (6-3).
وتمكنت البطلة التونسية في المجموعة الثانية من كسر إرسال منافستها لأول مرة وفازت بنتيجة (6-4).
في المجموعة الثالثة والحاسمة خسرت جابر إرسالها في وقت قاتل، وخسرت بنتيجة (6-4).
وأقيمت المباراة في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، التي تقام في تونس لأول مرة وتبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار، بحسب قناة “نسمة” المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك