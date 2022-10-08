وسط جماهيرها.. التونسية أنس جابر تودع بطولة الياسمين

ودعت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا، مساء اليوم الجمعة، بطولة الياسمين بمحافظة المنستير شرقي تونس، بعد خسارتها على يد الأمريكية المغمورة كلير ليو، المصنفة 73 عالميا.

وخسرت جابر التي حصلت في يوليو/تموز الماضي على المركز الثاني في بطولة ومبدلون، على أرضها ووسط جماهيرها بمجموعتين (3-6 و4-6)، لمجموعة (6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة.

لم تظهر أنس جابر بكامل لياقتها خلال المباراة أمام الأمريكية ليو، والتي تمكنت من كسر إرسال نجمة تونس لنتتهي المجموعة الأولى بنتيجة (6-3).

النجمة التونسية #أنس_جابر تخسر بشكل مفاجئ امام الاميركية المغمورة كلير لو المصنفة 73 عالميا في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين و26 دقيقة في ربع نهائي بطولة #الياسمين الاولى من نوعها في البلاد 🇹🇳 pic.twitter.com/rb52mwZDbr — عبدالفتاح أحمد (@Abdel_Fattah81) October 7, 2022

وتمكنت البطلة التونسية في المجموعة الثانية من كسر إرسال منافستها لأول مرة وفازت بنتيجة (6-4).

في المجموعة الثالثة والحاسمة خسرت جابر إرسالها في وقت قاتل، وخسرت بنتيجة (6-4).