رئيس وزراء كندا: زيادة الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة إن كندا ستعزز الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بإيران وستقيد المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي “بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعزز توجيهاتنا الوزارية بشأن المعاملات المالية المرتبطة بإيران”. وتابع ترودو “سنقيد المعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والوكلاء الذين يدعمونهم”. وأضاف ترودو أن كندا تستثمر 76 مليون دولار لتعزيز تطبيق العقوبات الكندية.

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