واشنطن: الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا

واشنطن – سبوتنيك. قال باتيل للصحفيين: “أوضح الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين أنه ما لم يكن هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو حلفائنا، فإننا لن ننخرط بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال جنود أميركيين أو بمهاجمة القوات الروسية”.

كان فلاديمير زيلينسكي قد دعا خلال كلمة عبر الفيديو أمام معهد لوي الأسترالي، حلف الناتو إلى توجيه “ضربات استباقية” إلى روسيا وعدم انتظار استخدام موسكو للسلاح النووي.