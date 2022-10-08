إيران تستدعي سفير الدنمارك بعد الاعتداء على سفارتها في كوبنهاغن

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، سفير الدنمارك لديها، للاحتجاج على تعرض سفارتها في كوبنهاغن للاعتداء.

وقالت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية إن استدعاء السفير جاء “بعد هجوم شنه اليوم مهاجم مسلح بسلاح أبيض على سفارة جمهورية إيران الإسلامية في كوبنهاغن، والذي هدد سفير بلادنا، وأصاب أحد الموظفين المحليين وألحق أضرارا بمركبات السفارة الدنماركية”.

وأضافت: “في هذا الاجتماع تم إطلاع السفير الدنماركي على مستوى الاحتجاج الرسمي على انعدام الأمن للسفارة وللدبلوماسيين الإيرانيين”.

وتم التأكيد على أنه وفقا لاتفاقية فيينا “فإن مسؤولية الحكومة المضيفة واضحة في هذا الصدد، ومن المتوقع بشدة أن تلتزم الحكومة الدنماركية بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بأمن الأماكن الدبلوماسية”.

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وردا على ذلك، اعتذر السفير الدنماركي عن الحادث، مؤكدا أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية، وقال إنه سيبلغ كوبنهاغن عن الوضع على الفور، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت شرطة كوبنهاغن في بيان صحفي أن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما تم اعتقاله بعد أن دخل أرض السفارة الإيرانية بسكين، وتم إيقافه من قبل أحد موظفي السفارة، بحسب قناة “TV 2” الدنماركية.

ووجهت إلى الرجل تهمة الشروع في القتل ضد أشخاص يتمتعون بحماية دولية (دبلوماسيين)، إضافة إلى تهمتي التخريب والعنف الخطير.