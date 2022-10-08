فلسطين تنقل جثماني ضابطين توفيا في مصر خلال حادث سير عبر الأردن

أعلن سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، أن السفارة تولت بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية إتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثماني الفقيدين، العقيد عبد الله طميزي، والمقدم رأفت طميزي، إلى أرض الوطن.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضح السفير أن الرحلة ستكون من مطار القاهرة الدولي وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ينقلان بعد ذلك إلى أرض الوطن.

أوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن جثماني الفقيدين سيصلان إلى مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الشقيقة في الساعة العاشرة والربع صباح غد السبت عبر خطوط مصر للطيران، ثم يتم نقلهما ليواريا الثرى في الوطن.

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