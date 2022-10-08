ليتوانيا تدعو إلى البدء في مفاوضات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو فورا

دعت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا سيمونيت، إلى إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الفور.

موسكو – سبوتنيك. وقالت سيمونيت في مقابلة مع موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي: “مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يجب أن تبدأ فورا”. مشيرة إلى أن رفض انضمام كييف إلى الحلف في وقت سابق كان “خطأ كبيرا”.

وأضافت سيمونيت أن الناتو لديه التزام أخلاقي تجاه أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتطلب استجابة أكثر جدية من أجل تقديم المساعدة العسكرية اللازمة إلى كييف وتدريب الجيش الأوكراني.

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وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علق على هذا الطلب قائلا، إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.