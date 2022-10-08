أنقرة ترجح استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "عند مرحلة ما"

رجح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا “عند مرحلة ما”.

القاهرة – سبوتنيك. وقال قالن في تصريح لشبكة “سي.إن.إن” التركية، إن المفاوضات بين الطرفين على الأرجح ستٌستأنف عند مرحلة ما. مضيفا: “السؤال هو، متى سنعود إليها [المفاوضات]، وكم الضرر الذي سيكون لدينا لحين حدوث ذلك؟”.

وأشار قالن إلى أن توقف المفاوضات بين كييف وموسكو كان متوقعا. لافتا إلى أنه بحث تلك المسألة مؤخرا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

وأضاف المسؤول التركي أن هناك نقطة أكبر يجب الالتفات إليها عندما يتعلق الأمر بمشاركة روسيا في المفاوضات.

وتابع قائلا: “ما نفهم هو أن السيد بوتين يريد عقد صفقة كبيرة جديدة، صفقة جديدة مع الغرب. سيتعلق جزء منها بأوكرانيا بلا شك، لكن القضية الأكبر في الحقيقة هي صفقة جديدة بين روسيا والعالم الغربي”.

واستدرك قالن بقوله: “موسكو تشعر أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع نهاية الحرب الباردة في عهد الرئيسين ميخائيل غورباتشوف، وبوريس يلتسن، لم تعد تعكس روسيا الحالية.. هناك روسيا جديدة وعالم وواقع جديدان، إنهم يريدون الحصول على صفقة جديدة”.

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