مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، في انفجار وقع في محطة وقود في كو دونيجال بأيرلندا، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة الأيرلندية قولها، إن الانفجار وقع بعد الساعة الـ3:00 عصرا بالتوقيت المحلي في محطة وقود “أبلجرين” الكائنة في ضواحي كريسلو بمنطقة قريبة من الطرف الشمالي الغربي لأيرلندا. وأشارت التقارير إلى أن ما يصل إلى 30 شخصا ربما تعرضوا لإصابات. الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف إيرلندا الداعمة لقضية بلاده وأوضحت التقارير أن الانفجار أدى إلى انهيار سقف مبنى سكني من طابقين ليعم الحطام والزجاج الفناء الأمامي للمبنى.

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