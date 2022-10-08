الطب الشرعي الإيراني: تأكيد سبب وفاة مهسا أميني من قبل 19 طبيبا متخصصا

أعلن المدير العام للطب الشرعي في طهران، مهدي فروزش، أن سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة مؤلفة من 19 طبيبا اختصاصيًا.

وقال فروزش في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا”، إن “مؤسسة الطب الشرعي كذراع قوي للقضاء واجبها ومهمتها إقامة العدل واكتشاف الحقيقة في المجتمع”.

وأضاف، أن تقرير سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة أطباء مؤلفة من 19 عضوا. في حالات أخرى، يعطي طبيب واحد فقط رأي خبير لتحديد سبب الوفاة، ولكن في هذه الحالة بالذات، وبقرار من السلطة القضائية، تم تشكيل لجنة من 19 طبيبًا في تخصصات مختلفة (أمراض الأعصاب، أمراض القلب، الغدد الصماء، إلخ) يعمل 5 منهم فقط في منظمتنا”.

وأضاف فروزش، أنه في حالة مهسا أميني، كانت العينات من نوع علم الأمراض والسموم. في الأسبوع الأول، كانت نتائج اختبارات السموم لدينا واضحة تمامًا، ولكن نظرًا لحقيقة أن العملية في اختبارات علم الأمراض تستغرق وقتًا معينًا، فقد تم تمديد الوقت إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى نحصل على النتيجة المرجوة. في أكثر دول العالم تقدمًا، هناك حاجة إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لنفس الفترة من اختبارات علم الأمراض”.

وتابع، في حالة أميني استفسرنا من وزارة الصحة وهيئة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأرسلت إلينا هيئة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وثائق بسبب أعراض الصداع واضطراب النمو واضطراب في الرؤية حيث خضعت لعملية جراحية مع تشخيص ورم حميد في المخ.

“كما سمح والد الفقيدة أميني للأطباء بإجراء الجراحة في حينه. في ذلك الوقت تم فتح جمجمة المريضة من الجانب الأيمن وكان ذلك واضحًا تمامًا في الفحص البدني وكان واضحًا أيضًا في تشريح الجثة. أيضًا في ذلك الوقت، وفقًا لتشخيص الطبيب، بقي جزء من الورم بسبب حالة المريضة”.

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وأضاف المدير العام للطب الشرعي في طهران، كل تعليقاتنا موثقة بالسجلات الطبية. كان جزء من وثائقنا يتعلق بزيارات العيادات الخارجية للفقيدة أميني للأطباء والأطباء المتخصصين في مختلف المجالات. لم يعتمد رأينا فقط على ملاحظات تشريح الجثة وفحص الجثة، وقمنا بفحص سجلات المريضة إما في المستشفى أو في العيادة الخارجية.

وصرح مدير الطب الشرعي في طهران، في الفحص البدني لمهسا أميني، لم تكن هناك آثار أو دليل على وجود إصابة في الرأس والوجه ومنطقة الجمجمة. لم يكن هناك نزيف في الأذن ولا علامات نزيف أو تفكك في حمة الدماغ. وصلنا إلى كتلة نتجت عن عملية سابقة. لم تكن هناك علامات نزيف في منطقة تحت العنكبوتية.

وتابع، في بداية الأمر تم عقد لقاء بحضور والد المتوفية، وسئل عن مسار العلاج، وفي لقاء آخر كانوا حاضرين مع محاميهم، وطُرحت أسئلة حولهم. مسار العلاج والأدوية التي يستخدمها المتخصصون.

وقال فروزش، “كانت المريضة تتناول أدوية قصور الغدة الدرقية. تم استلام توثيق استخدام الأدوية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتناولت المريضة أدوية أخرى بشكل غير مستمر، وهي مسجلة في سجلات المريضة. كما قامت بزيارة العديد من الأطباء”.

وأمس الجمعة، أعلن الطب الشرعي الإيراني، أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني لم تتوف نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.

وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

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وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.