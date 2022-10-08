مصرع شخص في انفجار خط أنابيب غاز جنوب شرقي المكسيك

لقي شخص مصرعه في انفجار لخط أنابيب الغاز في جنوب شرق المكسيك، وذلك حسبما أفادت به شركة النفط العمومية “بيميكس”.

وقالت الشركة، في بيان، إن شخصا فارق الحياة إثر انفجار مفاجئ لخط أنابيب الغاز، صباح أمس الجمعة في هويمانغيلو في ولاية تاباسكو، ما أدى إلى إجلاء أزيد من مائة شخص من العاملين في الموقع والقاطنين في المناطق المجاورة.

ووفقا لتقارير الشركة والحماية المدنية فقد وقع الانفجار بعد الإبلاغ عن تسرب طفيف لغاز “النافتا”، قبل أن تنفّذ عناصر “بيميكس” والأمن العام البلدي ووزارة الدفاع الوطني بروتوكولا وقائيا وتطوّق المنطقة.

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وانتشرت صور الدخان المتصاعد من موقع الانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تداول تصريحات لسكان المناطق المجاورة الذين أكدوا أنهم شعروا بدوي الانفجار واعتقدوا أنه زلزال.