صندوق النقد الدولي: المكسيك في وضع اقتصادي مريح لمواجهة الاضطرابات المستقبلية

قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن الاقتصاد المكسيكي يوجد في وضع مريح لمواجهة الاضطرابات العالمية المستقبلية.

واعتبر خبراء من الصندوق أن ثاني أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية في وضع جيد لمواجهة بيئة اقتصادية عالمية يمكن أن تكون أكثر اضطرابا في المستقبل، بالنظر لسياستها الاقتصادية الكلية وأطر السياسة المالية والنقدية السليمة.

وفي استنتاجات بعثة الخبراء التي زارت المكسيك للمراجعة السنوية للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، أبرزت أن الاقتصاد المكسيكي سوف يضعف “في الأرباع المقبلة” بسبب تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتآكل الدخل الحقيقي الناجم عن التضخم، لكنه سيعود سريعا لاستعادة مسار النمو.

مصرع شخص في انفجار خط أنابيب غاز جنوب شرقي المكسيك

وقدرت أنه في ظل الوتيرة الحالية لتشديد السياسة النقدية، سيستقر التضخم حتى النصف الثاني من عام 2022، ثم سينخفض تدريجيا بحلول بداية العام المقبل.