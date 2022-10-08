هيئة السكك الحديدية في القرم: لا إصابات نتيجة اندلاع حريق بأحد خزانات الوقود فوق الجسر

وأوضحت الهيئة أن النيران اشتعلت في خزان وقود كان في مؤخرة قطار شحن يمر فوق الجسر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

ولفتت الهيئة إلى أن حركة القطارات فوق الجسر تم تعليقها مؤقتا نتيجة الحادث.