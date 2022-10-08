الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب: تفجير شاحنة أدى إلى اشتعال خزانات الوقود المقطورة على جسر القرم

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية لوكالة “سبوتنيك”، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.

وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.