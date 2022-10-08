جيش كوريا الجنوبية: سيئول وواشنطن ردتا "بقوة" على اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي وصفها بـ”الاستفزازية”.

ووفقا لوكالة “يونهاب”، جاء ذلك خلال لقائه بقائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ جون أكويلينو في سيئول، أمس الجمعة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان “الأعمال الاستفزازية” لكوريا الشمالية والتحالف بين سيئول وواشنطن، واتفقا على أهمية التنسيق بينهما.

كما أكدا أن الحليفين ردا “بقوة” على اختبارات بيونغ يانغ الأخيرة للصواريخ الباليستية.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجرتا مؤخرا تدريبات بحرية مشتركة شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية “رونالد ريغان” بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، في استعراض للقوة وسط أنشطة الصواريخ الباليستية المكثفة لكوريا الشمالية.

يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.

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وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.

وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.

وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد “دفاعًا مشروعًا” ضد ما وصفته بـ”التهديدات العسكرية الأمريكية” التي استمرت لأكثر من نصف قرن”.