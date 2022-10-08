ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 1.4% حتى نهاية يوليو

ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي بنسبة 1.4% ليصل إلى 24 ألفا و258 غيغاواتا في الساعة.

ونقلت صحيفة “الشبيبة” إحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أفادت بأن محافظة ظفار سجلت ارتفاعًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 8.1 % ليصل إلى ألفين و460 غيغاواتا في الساعة حتى نهاية يوليو 2022.

وسجلت محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة بلغت 6.1 % ليبلغ 15 ألفا و722 غيغاواتا في الساعة.

في السياق ذاته، بلغ صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية يوليو 2022م والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية 23 ألفًا و457 غيغاواتا في الساعة بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

وجاءت محافظة ظفار بأكبر صافي إنتاج للكهرباء بارتفاع قدره 8.5 % ليبلغ ألفين و343 غيغاواتا في الساعة، كما سجلت كل من محافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعا في صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 6 % ليصل إلى 15 ألفا و169 غيغاواتا في الساعة.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير أمريكي جديد أن سلطنة عُمان جاءت ضمن ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقود إنتاج الطاقة الشمسية خلال العقد الحالي.

ونقل موقع “أثير” عن تقرير نشره معهد اقتصاديات الطاقة في الولايات المتحدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها خطط لزيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بمقدار 49.5 غيغاوات بحلول عام 2030، وفقا لمؤشر مراقبة الطاقة العالمي، (GEM).