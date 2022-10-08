أمريكا تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار للعثور على قتلة 4 من جنودها

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجوم المسلح الذي وقع في النيجر عام 2017 وأسفر عن مقتل 4 من جنودها.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في نيامي (عاصمة النيجر) عبر حسابها بـ”تويتر” بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم.

Trois des terroristes responsables de l’attentat de 2017 à Tongo Tongo, au Niger, ont déjà été traduits en justice. Cinq sont toujours en fuite. Si vous avez des informations sur eux, vous pourriez être éligible à une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars. 💰 pic.twitter.com/HZ55UDMxVm — Récompenses pour la Justice (@RFJ_Francais) October 4, 2022

وجاء في البيان أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل “الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو”.

وأضاف البيان أن ملصقات ستوضع في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين.

وأعادت السفارة نشر أحد الملصقات يحمل صور 8 أعضاء من تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى” الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا).

ومن بين الصور، زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي شُطب على صورته بالأحمر وكتب عليها “عدو قتل في الميدان”.

البنتاغون يقر بقتل الجيش الأمريكي 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين في العام الماضي

يذكر أنه في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قتل 9 عسكريين، بينهم 4 أمريكيين و5 نيجريين، في كمين نصبه مسلحون قرب قرية تونغو تونغو على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود مع مالي.