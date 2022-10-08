صحيفة: تركيا تفكر بشراء مقاتلات "تايفون" بدل "إف-16" الأمريكية

كشفت صحيفة تركية، صباح اليوم السبت، أن أنقرة تفكر بشراء مقاتلات من طراز “يوروفايتر تايفون” من الجيل الرابع في حال فشلت صفقة شراء مقاتلات “إف-16” الأمريكية.

ذكرت صحيفة “يني أكيت” أن وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، سافر إلى المملكة المتحدة كضيف رسمي لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، وزار قاعدة “كونينغسبي” الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وبحسب الصحيفة، أعادت زيارة أكار إلى الأذهان تصريح السكرتير الصحفي الرئاسي التركي إبراهيم قالن حول أن مقاتلات “تايفون” البريطانية ستكون على جدول أعمال أنقرة إذا لم تحسم صفقة شراء طائرات “إف 16” الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في يونيو/حزيران الماضي ضرورة بيع مقاتلات “إف-16” لتركيا وتحديث أسطولها من نفس النوع، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب إلى واشنطن بهذا الخصوص.