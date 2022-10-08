لافروف: موسكو حتى الآن ترد بضبط النفس على العقوبات الاقتصادية ضدها لكن لصبرها حدود

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن صبر موسكو على عقوبات الغرب الاقتصادية ضدها لن يكون بلا حدود، مشددا على أن موسكو التزمت بضبط النفس حتى الآن.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة “أرغومنتي إي فاكتي” الروسية ردا على سؤال حول العقوبات: “لدينا كل الوسائل لحماية مصالحنا الوطنية، وإذا لزم الأمر، سوف نستخدمها إلى أقصى حد”.

وأضاف: “يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط كاف للنفس في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي إلا أن صبرنا لن يكون بلا حدود”.

وتابع لافروف: “تمزيق الاقتصاد الروسي، كما رغب باراك أوباما بشغف، لم ينجح ولن ينجح”، مشيرا إلى أنه “كلما أرادوا استفزازا في بلدنا يرتد على بلدانهم، ففي عدد من البلدان الأوروبية، هناك ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض في الدخل، ونقص في موارد الطاقة”.

الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا