تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنه “بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين، قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017. بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية “الجنوبية” في منطقة العمليات الخاصة.

يأتي ذلك عقب حادث انفجار شاحنة قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.

وقالت السلطات الروسية إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم من دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

وأكدت أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث جسر القرم، فيما أكد نائب رئيس مجلس الدوما، أوليغ موروزوف، أن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، بل “إعلان حرب بلا قواعد”.