الدفاع الروسية: تحييد مئات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في دونيتنسك وزابوروجيه

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، “نتيجة للضربات التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الدبابات السابعة عشر واللواء الآلي الثاني والتسعين للقوات الأوكرانية في مناطق سفيرسك ونوفوي ويامبولوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل أكثر من 100 جندي أوكراني، وتم تدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية”.

وتابعت، “في منطقة ليمان، قتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 مدرعات و5 سيارات نقل جنود”.

وبينت الوزارة، “تم إسقاط 21 قذيفة من منظومة الإطلاق الصاروخي الأمريكي، هيماريس، في الجو، في مناطق إيلوفيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا ونيكولسكوي، وكاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز توشكا-واي، الباليستي، في منطقة تشيرفوني بخيرسون”.

وأضافت الوزارة “في اتجاه زاباروجيه، ضربت أسلحة عالية الدقة، لقوات الجو الروسية أثناء الانتشار المؤقت لمرتزقة أجانب في مدينة زابورجيه، وقتل أكثر من 160 مسلحا أوكرانيا منهم”.

وقالت الوزارة إن كييف مستمرة في “استفزازاتها لخلق كارثة من صنع الإنسان في محطة زاباروجيه النووية، رغم وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.