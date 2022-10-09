اليمن.. قوات المجلس الانتقالي تحكم سيطرتها على إحدى مديريات أبين

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، إحكام سيطرتها على مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي البلاد، والتي كانت واقعة تحت سيطر تنظيم “القاعدة” (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول).

وقال محمد النقيب المتحدث باسم “القوات المسلحة الجنوبية” في بيان نشره بحسابه على تويتر، إن العملية جاءت “انطلاقا من الالتزام الكامل للقوات المسلحة الجنوبية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواصلة مكافحة الإرهاب واستجابة لنداء الأهالي في محافظة أبين”.

وأضاف: “نفذت وحدات قواتنا اليوم السبت المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق وأحكمت السيطرة على مركز مديرية المحفد مع اتخاذ جميع تدابير التأمين للمنطقة”.

انطلاقا من الإلتزام الكامل للقوات المسلحة الجنوبية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواصلة مكافحة الارهاب وإستجابة لنداء الاهالي في محافظة ابين، نفذت وحدات قواتنا اليوم السبت المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق وأحكمت السيطرة على مركز مديرية المحفد مع إتخاذ جميع تدابير التأمين للمنطقة — محمد النقيب (@M_Q_Alnaqib) October 8, 2022

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن النقيب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على معسكر السري التابع للجماعات الإرهابية في مديرية مُودية [شمال شرقي أبين] ضمن عملية (سهام الشرق) لتأمين محافظة أبين من العناصر الإرهابية.

وأضاف في بيان وقتها أن “القوات سيطرت أيضاً على معسكر عكد في ذات مديرية مُودية [في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين]”.

وتابع المتحدث العسكري “تمكنت القوات خلال العملية العسكرية التي تنفذ بتنسيق مباشر من التحالف العربي، من دك أوكار تنظيم القاعدة في محافظة أبين”.

وقبل ذلك بساعات سيطرت قوات المجلس الانتقالي على واديي النسيل وموجان في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، حسب المتحدث العسكري.

المجلس الانتقالي اليمني يعلن السيطرة على معسكر لـ”القاعدة” في محافظة أبين

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن في 22 أغسطس/ آب الماضي، إطلاق عملية عسكرية أسماها “سهام الشرق” لتأمين محافظة أبين، من العناصر الإرهابية.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم “القاعدة” وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.

وتصاعد حضور عناصر تنظيم “القاعدة” في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.