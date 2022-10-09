البرازيل: ضبط طن من الكوكايين في فضلات القطط

أعلنت شرطة المرور الاتحادية في البرازيل ضبط أكثر من طن من الكوكايين ليل الجمعة والسبت في شاحنة تحمل فضلات القطط.

ووقعت عملية الضبط في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق) بالقرب من مدينة مونتيس كلاروس عندما فتش العملاء الشاحنة التي كانت متجهة إلى سلفادور دي باهيا (شمال شرق).

وقالت الشرطة في بيان “باستخدام كلاب بوليسية عثر الضباط على نحو 1140 كيلوغراما من الكوكايين في أكياس مخبأة تحت حمولة رمل فضلات القطط.”

وأوضحت أن هذه الضبطية “تمثل خسارة ما يقرب من 205 مليون ريال (40 مليون يورو) لتجار المخدرات”، بحسب موقع O Tempo.

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كانت هذه أكبر عملية مصادرة مخدرات قامت بها شرطة المرور الاتحادية (PRF) في ميناس في عام 2022.

وتعد البرازيل أحد محاور الاتجار الدولي بالكوكايين، حيث تستقبل الشحنات البرية أو النهرية من البلدان المنتجة المجاورة (كولومبيا وبيرو وبوليفيا) لإرسالها إلى أوروبا أو إفريقيا عن طريق القوارب، من الموانئ الرئيسية، مثل موانئ سانتوس أو سلفادور دي باهيا .