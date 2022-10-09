سفارة روسيا لدى مولدوفا ترسل مذكرة احتجاج بسبب عمل تخريبي استهدف مقرها

وقالت السفارة الروسية لدى مولدوفا في بيان نشرته على قناتها في تلغرام: “في مساء يوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، تم تنفيذ عمل عدائي ضد سفارة روسيا الاتحادية في تشيسيناو. وبتواطؤ من السلطات، تم تنفيذ هجوم على البعثة الدبلوماسية الروسية: تسببت الألعاب النارية بإلحاق أضرار بمبنى السفارة، وجرت محاولة للدخول غير المصرح به إلى مجمع السفارة، تم وضع كتابات مهينة على سور البعثة الدبلوماسية”.