بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بتنسيق إجراءات حماية العبور والنقل بمضيق كيرتش

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: “تكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم”.

كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.

“وقع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مرسوما حول تعزيز تدابير حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين روسيا الاتحادية وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم”. الخدمة الصحفية للكرملين

العملية العسكرية الروسية الخاصة مرور أول قطار عبر خط السكك الحديدية بجسر القرم بعد إتمام المرحلة الأولى من الترميم

وكان قد أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق اليوم إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.

كما أشارت وزارة النقل الروسية في وقت سابق من اليوم، إلى أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم اليوم السبت، بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على خط واحد وباتجاهين (ذهابا وإيابا)، وحركة السكك الحديدية بعد الساعة 20:00″.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: “في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم”.

وأضاف البيان: “حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر”.