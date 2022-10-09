ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في أيرلندا إلى 10 قتلى

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في قرية بشمال غرب البلاد إلى 10 قتلى بينهم تلميذة.

وقالت الشرطة الأيرلندية خلال مؤتمر صحفي إن: “الضحايا العشرة هم: 4 رجال و3 سيدات ومراهقان- صبي وفتاة- وطفلة”، موضحة أنه بدا أن جميع الضحايا من السكان المحليين.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا

وأشارت الشرطة (آن جاردا سيوشانا) إلى أن سبب وقوع الانفجار قد يكون “حادثا مأساويا”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب البلاد.

يوجد ثمانية أشخاص في المستشفيات والعديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في محطة خدمة تابعة لشبكة آبل غرين في كريسلو بمقاطعة دونيغال.

يشارك المستجيبون للطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية.

كما شاركت الكلاب البوليسية في عمليات تمشيط الحطام، ورفع حفار آلي أكوام من الحطام من الموقع.