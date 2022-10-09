بوتين: روسيا تحل قضايا الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا تحل قضايا الأمن الغذائي بنجاح، وتعزز إمكانيات التصدير، ولديها استعداد للمساهمة في حل المشكلات الغذائية العالمية ومساعدة أفقر الدول النامية.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين خلال خطاب التهنئة بمناسبة عيد عمال الزراعة: “نحن نؤمن بشكل كامل للسوق الداخلية من ناحية البضائع الأساسية المهمة. نحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح. وأكثر من ذلك، نعزز إمكانيات التصدير. كما أننا مستعدون، وأشدد على ذلك، للمساهمة في تجاوز المشكلات الغذائية العالمية، ونقدم المساعدة الضرورية لأفقر الدول النامية”.

وهنأ الرئيس الروسي عمال الزراعة والصناعة التحويلية على إجازتهم المهنية، وأشار إلى أن مجمع الصناعات الزراعية هو أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، مما يدل على نتائج مقنعة وجديرة بالاهتمام عاما بعد عام.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بتنسيق إجراءات حماية العبور والنقل بمضيق كيرتش

وأضاف: “لذلك، من المتوقع أن يكون هناك حصاد قياسي للحبوب هذا العام – حوالي 150 مليون طن، بما في ذلك 100 مليون طن من القمح. حتى وقت قريب بدا من الصعب تحقيق هذه الأرقام. وأيضا هناك مؤشرات جيدة لمحاصيل أخرى، مثل بنجر السكر وفول الصويا وعباد الشمس”.