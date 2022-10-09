البنتاغون يمتنع عن التعليق على تفجير جسر القرم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون قد رأى الأنباء عن وقوع تفجير على جسر القرم، لكنه لن يعلق على الحادث.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة “سبوتنيك”: “لقد رأينا الأنباء عن تفجير وقع على جسر كيرتش، لكن ليس لدينا شيءً نضيفه حول هذا الوضع”.

وأشار المتحدث إلى أن الأوكرانيين هم من يقررون بأنفسهم كيف، متى وأين يفعلون ذلك.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أعلنت اليوم السبت، أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.

وبوقت سابق اليوم، ألمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إلى وقوف كييف وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بتنسيق إجراءات حماية العبور والنقل بمضيق كيرتش