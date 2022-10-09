سماع دوي طلقات الدفاع الجوي في دونيتسك

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، بسماع دوي 7 طلقات للدفاع الجوي في مدينة دونيتسك (عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية)، ليل السبت/الأحد.

دونيتسك – سبوتنيك. ولم ترد أي معلومات حول الأهداف المصابة بعد.

وأصيب شخص واحد، وتضررت مباني سكنية، بسبب الإصابة بقذيفة أوكرانية من عيار 155 ميليمتر في مركز دونيتسك.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.