القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف في الرميلان السورية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية “سنتكوم”، فجر اليوم الأحد، تعرض قواتها المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وبحسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية، وقع الهجوم في تمام الساعة (10:12 مساء بتوقيت سوريا، السابعة بتوقيت غرينتش)، بصواريخ من عيار 107 ملم استهدفت قوات التحالف بالقرب من منطقة إنزال رومالين.

وأشار البيان إلى أن صاروخا أطلق ولكنه لم يسقط داخل المجمع، ولكن عُثر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق.

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وأكد البيان أنه لم تقع إصابات أو ضحايا بشرية بين القوات، كما أنه لم تتضرر أي من المرافق أو المعدات.