الدفاع اليابانية لا تستبعد أن تكون كوريا الديمقراطية قد أطلقت صواريخ باليستية من غواصة

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع: “فبالنظر إلى نقطة الإطلاق، هناك احتمال أن يكون قد تم إطلاق صواريخ من الغواصات. كما تقوم وزارة الدفاع بتحليل المعلومات حول ما إذا كان نوع الصواريخ التي تم إطلاقها يشبه الصواريخ الباليستية التي تم اختبارها في أكتوبر الماضي. والتي حلقت في مسار غير قياسي”.