إعلام: رئيس الوزراء الكويتي يدعو الكتل البرلمانية إلى لقاء غدا لبحث أزمة تشكيل الحكومة الجديدة

قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد وجه دعوة إلى نواب مجلس الأمة من أجل عقد لقاء، غدا الاثنين، لبحث أزمة تشكيل الحكومة.

ووفق ما نقلته جريدة “القبس” الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن مكتب رئيس الحكومة قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء يوم غد الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.

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وأكدت المصادر أن بعض النواب أبدى استعدادا للحصور ومناقشة الأزمة للوصول إلى تشكيل مناسب يرضى عنه مجلس النواب.

وكان مرسوم قد صدر بتأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي، وهو ما اعترض عليه النواب كونه غير دستوري، وفقا لهم.

وأكد النواب أن المادة 106 لا يجوز العمل بها قبل بداية انعقاد الفصل التشريعي الأول، مؤكدين أن الدستور قرر في مادته الـ87 ضرورة انعقاد المجلس المنتخب في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية.

وقد صدر المرسوم عقب فشل التشكيلة الحكومية في نيل رضا النواب، حيث اعترض عليها عدد كبير من النواب، وهو ما جعل الوزراء يقدمون استقالاتهم إلى رئيس الحكومة بصورة جماعية في سابقة وصفها الإعلام الكويتي بـ”التاريخية”.