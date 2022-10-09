خبراء: تفجير جسر القرم يفتح "صندوق باندورا"

قال خبراء صينيون، إن الانفجار الذي وقع على جسر القرم، بعد أقل من شهر من هجمات “نورد ستريم”، يفتح “صندوق باندورا” فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية المدنية – سيضطر العالم بأسره إلى مواجهة تهديدات أمنية متزايدة، حسب “غلوبال تايمز”.

وفقًا لتسوي هين، الباحث في مركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين العادية، فإن الأضرار التي لحقت بجسر القرم وتخريب خطوط “نورد ستريم” هي أعمال “مشوبة بالإرهاب” وهي علامة على أن “الأطراف المعنية تنتهك القواعد وتتجاهل الأخلاق العسكرية، ما يؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع”.

وقال: “على المدى القصير، سيتصاعد الصراع، وسيصل العداء بين البلدين إلى الذروة. من منظور أوسع، بمجرد أن يصبح تخريب البنية التحتية الأساسية هو القاعدة في هذا الصراع، سيواجه العالم بأسره مخاطر أمنية متزايدة”.

ويشير المنشور، الذي يلخص آراء الخبراء، إلى أن الانفجار على جسر القرم “يفتح صندوق باندورا لتدمير البنية التحتية المدنية والرئيسية”.