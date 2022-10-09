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إعلام: الطائرات المسيرة الروسية خطيرة للغاية على القوات الأوكرانية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة لشبكة “سكاي نيوز”، إن طائرات “كاميكازي” (الانتحارية) الروسية أصبحت “خطيرة للغاية”. ووفقا له، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الآن “إيجاد ترياق” ضد هذه الطائرات المسيرة.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الروسي في استخدام ذخيرة “غيران-2” الجديدة بشكل نشط. ودمر عشرات الأهداف، بما في ذلك المعدات العسكرية الغربية والمقار ومستودعات الذخيرة.
إذ إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تقف عاجزة عمليا في القتال ضد هذه الطائرات المسيرة. فهي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما أنها مصنوعة من مواد مركبة، ما يجعلها غير مرئية للأنظمة المضادة للطائرات.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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