إعلام: الطائرات المسيرة الروسية خطيرة للغاية على القوات الأوكرانية

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الروسي في استخدام ذخيرة “غيران-2” الجديدة بشكل نشط. ودمر عشرات الأهداف، بما في ذلك المعدات العسكرية الغربية والمقار ومستودعات الذخيرة.

إذ إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تقف عاجزة عمليا في القتال ضد هذه الطائرات المسيرة. فهي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما أنها مصنوعة من مواد مركبة، ما يجعلها غير مرئية للأنظمة المضادة للطائرات.