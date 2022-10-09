ماكرون للفرنسيين الغاضبين بسبب نقص الوقود: أتفهم قلقكم لكن حافظوا على هدوئكم

طالب الرئيس الفرنسي مواطنيه الغاضبين بسبب أزمة نقص الوقود بأن يتحلوا بالهدوء، مؤكدا أنه يتفهم قلقهم بخصوص تلك الأزمة.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع “فرانس 24″، أكد ماكرون تفهمه حالة القلق التي تنتاب المواطنين بسبب نقص الوقود الذي تسبب فيه إضراب عمال شركة “توتال” الفرنسية.

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة براغ: “أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود، وأريد من هنا أن أبعث رسائل أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية”.

وفي حين اعتبر الرئيس الفرنسي مطالب عمال شركة توتال مطالب “مشروعة”، إلا أنه أكد على ضرورة عدم قيامهم بإضرار عموم الفرنسيين.

وقال: “كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة، لكن لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل”.

ويواجه الفرنسيون نقصا في الوقود في العديد من محطاتها، أدى إلى تذمر عدد كبير منهم، جراء إضراب يقوم به عمال المصفاة التابعة لشركة “توتال” الفرنسية.

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وحسب وزارة تحول الطاقة، أدى الإضراب إلى أن تواجه 20.7% من محطات الخدمة صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل أمس السبت، مقارنة بـ19% يوم الجمعة.

وقال كريستوفر أوبيرت، مندوب الاتحاد العام للعمل في شركة “إكسون موبيل”، إن ما لا يقل عن 70% من عمال الشركة كانوا مضربين عن العمل أمس السبت.

من جانبه، ذكر الزعيم النقابي بيدرو أفونسو، أن جميع العمال المضربين كانوا في مصفاة “توتال إنرجيز” الواقعة في فيزين بالقرب من مدينة ليون يوم السبت.