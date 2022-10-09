أسباب تجعل "تو-154" مثالية لروسيا

تعد طائرة “تو-154″ أنجح طراز لطائرة ركاب في الاتحاد السوفيتي (السابق)، وفقًا لـ”ترافيك نيوز”.

بفضل تصميمها المدروس جيدًا ومحركاتها القوية، كانت مناسبة بشكل مثالي للنقل في مناخ البلاد القاسي. لا تزال الطائرة شعبية حتى عام 2022.

أنتجت أكثر من ألف طائرة

قامت الطائرة النفاثة “تو-154” ذات المحركات الثلاثة، والتي أنشأها مكتب تصميمتوبوليف السوفيتي، بأول رحلة لها في 3 أكتوبر/تشرين الثاني 1968. تم بناء أكثر من ألف من هذه الطائرات، وأصبحت واحدة من أنجح نماذج طائرات الركاب في الاتحاد السوفيتي.

تم تطوير “تو-154” في منتصف الستينيات كخليفة لطائرة “تو-104″، أول طائرة ركاب نفاثة منتوبوليف، وطائرة “أ إن-10 أنتونوف” التي تحركها المروحة.

كانت أحدث آلة، استخدم في إنشائها جميع تقنيات الطيران السوفيتية المتاحة. تتميز الطائرة بخصائصها المبتكرة.

يبلغ طول الطائرة 48 مترا وعرضها 37.5 متر. توجد ثلاثة محركات في الجزء الخلفي من بدن الطائرة، ويشبه مظهرها 727 لشركة “Boeing” الأمريكية (تمت أول رحلة لها في عام 1963) وترايدنت (الرحلة الأولى – في عام 1962)، التي بناها البريطاني هوكر سيدلي. تم تصنيع المحركات من الشركة المصنعة المحلية “كوزنيتسوفا”.

في التصميم القياسي، يمكن أن تستوعب الطائرة 164 راكبًا، وكان هناك صفان من المقاعد الثلاثية. كانت سرعة الانطلاق 900-950 كيلومترًا في الساعة. القدرة الاستيعابية – 18 طن. مدى الرحلة – 3200 كيلومتر.

سبب نجاح توبوليف 154

يمكن للطائرة أن تهبط على مدارج غير ممهدة بفضل معدات الهبوط الكثيرة وتصميم نظام تخميد الإطارات. جعلت المحركات القوية من الممكن تشغيلها على ارتفاعات عالية وفي جميع المناطق المناخية تقريبًا.

ميزة أخرى هي أن المحركات كانت موجودة في الخلف. أدى هذا إلى تقليل ارتفاع بدن الطائرة مقارنة بالنماذج التي تحتوي على محطات توليد الطاقة تحت الأجنحة. بفضل هذا، يمكن صعود ونزول الركاب دون استخدام معدات خاصة.

أصبحت طائرة ركاب عالية البيع، وتم تعديلها تدريجيًا لتلبية متطلبات الوقت، على سبيل المثال، فيما بعد تم تجهيز الطائرة بمحركات أقل ضوضاء.

الآن مضى 40 عاما على إنتاج تو-154.