مقتل عنصرين من الأمن الإيراني خلال الاحتجاجات

قتل اثنان من قوات الأمن الإيرانية، يوم السبت، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني في أواخر الشهر الماضي بعد إلقاء القبض عليها.

ونقلت “فرانس برس” عن وسائل إعلام محلية رسمية اليوم الأحد، أن عنصرا من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني قتل ليلة السبت بعد أن عانى من إصابة خطيرة في الرأس في أعقاب هجوم مسلح لحشد من المحتجين في جنوب طهران.

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وأضافت أن عضوا بالحرس الثوري قتل أيضا يوم السبت أثناء احتجاجات في سنندج عاصمة محافظة كردستان التي تنحدر منها أميني.

وبذلك يرتفع عدد القتلى قوات الأمن خلال أكثر من 3 أسابيع من الاحتجاجات إلى 14 قتيلا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت وكالة “فارس” قد ذكرت في 27 سبتمبر/ أيلول أن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات وهو العدد الذي لم يتم تحديثه منذ ذلك الحين.

واشتعل الغضب في البلاد إثر وفاة أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بتهمة خرق قواعد اللباس الخاصة بالنساء.